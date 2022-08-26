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1 час назад

СМИ: Хаматова планирует выступить в Киеве

Мария Иванова

Актриса Чулпан Хаматова планирует выступить со спектаклем в Киеве. Об этом сообщает портал SOLENKA.INFO со ссылкой на украинского блогера Алену Жужу.

На Украине анонсировали выступление Хаматовой в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова ранее покинула Россию. Она уволилась из «Современника», переехала в Латвию и вошла в труппу Нового Рижского театра.

Хаматова рассказывала в интервью, что выступила против действий российских властей и ее пытаются спровоцировать и запугать.

Хаматова рассказала о первых днях жизни в Латвии

По словам Жужи, теперь Хаматова планирует посетить Киев по приглашению певицы Анастасии Приходько.

Певица называла Хаматову другом украинского народа и пригласила приехать в Киев со спектаклем, утверждает SOLENKA.INFO.

Общество,Анастасия Приходько,Чулпан Хаматова,
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