На Украине анонсировали выступление Хаматовой в Киеве

Актриса Чулпан Хаматова планирует выступить со спектаклем в Киеве. Об этом сообщает портал SOLENKA.INFO со ссылкой на украинского блогера Алену Жужу.
Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова ранее покинула Россию. Она уволилась из «Современника», переехала в Латвию и вошла в труппу Нового Рижского театра.
Хаматова рассказывала в интервью, что выступила против действий российских властей и ее пытаются спровоцировать и запугать.
По словам Жужи, теперь Хаматова планирует посетить Киев по приглашению певицы Анастасии Приходько.
Певица называла Хаматову другом украинского народа и пригласила приехать в Киев со спектаклем, утверждает SOLENKA.INFO.