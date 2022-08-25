Эксперт дал рекомендации по подготовке детей к школе

Родителям необходимо сделать переход с летнего периода к учебному году плавным, исключающим стресс для детей, заявил доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

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"Хотя бы за десять дней или неделю до школы ребенку нужно постепенно входить в привычный для учебного времени режим сна и пробуждения, занятий и отдыха. Особенно это касается детей, которые идут в школу впервые", – отметил он в беседе с "Мослентой".

Эксперт подчеркнул важность подготовки первоклассников к регулярному посещению школы в одно и то же время, необходимости сидеть на уроке и концентрировать внимание.

По мнению Османова, сложнее влиться в учебный процесс будет тем, кто не узнавал летом что-то новое и не читал книги. В связи с этим специалист рекомендовал родителям на летних каникулах вспоминать с детьми материалы из школьной программы.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова сообщила, что родителям следует с умом подходить к психологической подготовке детей к новому учебному году, не вселяя им чувство страха и не возбуждая негативные эмоции.