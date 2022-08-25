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32 минуты назад

Эксперт дал рекомендации по подготовке детей к школе

Москва24

Родителям необходимо сделать переход с летнего периода к учебному году плавным, исключающим стресс для детей, заявил доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Эксперт дал рекомендации по подготовке детей к школе
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Хотя бы за десять дней или неделю до школы ребенку нужно постепенно входить в привычный для учебного времени режим сна и пробуждения, занятий и отдыха. Особенно это касается детей, которые идут в школу впервые", – отметил он в беседе с "Мослентой".

Эксперт подчеркнул важность подготовки первоклассников к регулярному посещению школы в одно и то же время, необходимости сидеть на уроке и концентрировать внимание.

По мнению Османова, сложнее влиться в учебный процесс будет тем, кто не узнавал летом что-то новое и не читал книги. В связи с этим специалист рекомендовал родителям на летних каникулах вспоминать с детьми материалы из школьной программы.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова сообщила, что родителям следует с умом подходить к психологической подготовке детей к новому учебному году, не вселяя им чувство страха и не возбуждая негативные эмоции.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя настраивать ребенка на новый учебный цикл посредством агрессивных методов, возбуждая у него негативные эмоции и убеждая его, что он разленился за лето. Колосова пояснила, что ребенок должен идти в детский сад или школу с удовольствием.

Общество,Исмаил Османов,Светлана Колосова,
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