В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Дочь Тереховой рассказала о ее состоянии

Елена Прошина

Дочь Маргариты Тереховой Анна рассказала о состоянии борющейся с болезнью Альцгеймера актрисы. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Дочь Тереховой рассказала о ее состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Тереховой, ее мама «держится». Она отметила, что 80-летняя актриса по-прежнему имеет «осознанный взгляд» и «многое понимает».

«Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку», — сказала Терехова.

Также иногда актриса внимательно смотрит спектакли по телевизору, наблюдая за игрой актеров, добавила она.

Напомним, что болезнь Альцгеймера у Маргариты Тереховой диагностировали в середине 2000 года. С тех пор актриса находится под постоянным наблюдением дочери и сиделок. На публике она не появляется, поскольку большую часть времени прикована к кровати.

Общество,Маргарита Терехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители