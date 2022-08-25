Дочь Тереховой рассказала о ее состоянии

По словам Тереховой, ее мама «держится». Она отметила, что 80-летняя актриса по-прежнему имеет «осознанный взгляд» и «многое понимает».

Также иногда актриса внимательно смотрит спектакли по телевизору, наблюдая за игрой актеров, добавила она.

Напомним, что болезнь Альцгеймера у Маргариты Тереховой диагностировали в середине 2000 года. С тех пор актриса находится под постоянным наблюдением дочери и сиделок. На публике она не появляется, поскольку большую часть времени прикована к кровати.