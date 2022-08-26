Казаки не захотели видеть Манижу на своем фестивале

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1 час назад

В Москве покажут документальный фильм с Антоном Беляевым

Газета.Ruиещё 7

Документальный проект "Город музыки" с участием лидера музыкального коллектива Therr Maitz Антона Беляева представят 27 августа в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщает "Центральная служба новостей". Фильм выйдет осенью в онлайн-кинотеатре KION. В центре сюжета - британский композитор Дэн Бакстер, которому предложили записать звучание Москвы. Для помощи Бакстеру Беляев и другие певцы исполнят композиции в нестандартных локациях города. Также в производстве фильма участвовали такие музыканты, как Zoloto, Сироткин и Dima Ustinov.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общество,Антон Беляев,
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