Казаки не захотели видеть Манижу на своем фестивале

Документальный проект "Город музыки" с участием лидера музыкального коллектива Therr Maitz Антона Беляева представят 27 августа в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщает "Центральная служба новостей". Фильм выйдет осенью в онлайн-кинотеатре KION. В центре сюжета - британский композитор Дэн Бакстер, которому предложили записать звучание Москвы. Для помощи Бакстеру Беляев и другие певцы исполнят композиции в нестандартных локациях города. Также в производстве фильма участвовали такие музыканты, как Zoloto, Сироткин и Dima Ustinov.