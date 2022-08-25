С началом нового учебного года школьников ждет множество изменений. О главных из них — ритуале поднятия флага, новых ФГОС, «Разговорах о важном», уроках финансовой грамотности, усилении исторической составляющей в учебном процессе и других — читайте в материале на «Газете.Ru».

Еженедельное поднятие российского флага и исполнения гимна РФ

Церемония поднятия российского флага станет новой традицией, которую Минпросвещения вводит в школах с сентября 2022 года. Решение об этом глава ведомства Сергей Кравцов озвучил еще в апреле. По мнению министра, новая практика будет способствовать «формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения».

Как объясняет эксперт «Актион Образование» Лариса Львова, школы будут сами решать, как организовать церемонию, чтобы детям было интересно в ней участвовать. Работать над этой задачей будут учителя и советники по воспитанию.

Доверять поднятие флага будут лучшим ученикам (за особые успехи в учебе, спорте и другие достижения), работникам школы, а в исключительных случаях — родителям.

«Поднятие флага на учебную неделю означает старт плана, вектор на академические, творческие и спортивные достижения школьников. Церемония опускания флага символизирует подведение итогов недели. Для этого школа проектирует и утверждает внутренние регламенты, которые обеспечат этот процесс», — отмечает Львова.

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)

С сентября в силу вступают новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Это основополагающий документ, в котором изложены требования к содержанию образования, а также тезисы о том, каких результатов должны достичь школьники к окончанию 11-го класса.

Среди прочего во ФГОСах прописано, что теперь учителя должны делать упор на практическое применение знаний, что по некоторым дисциплинам обучение будет поделено на уровни (базовый и углубленный), предполагается введение уроков финансовой грамотности в рамках существующих дисциплин (в начальной школе это математика и окружающий мир, в средней и старшей — математика, география, информатика).

Кроме того, изучение второго иностранного языка с пятого класса перестает быть обязательным. Академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская считает, что эта новость не может не радовать. В первую очередь потому, что это показывает: в системе образования идет диалог между исполнителем и заказчиком.

«Теперь каждый родитель и его ребенок в диалоге со школой сами определяют необходимость обучения второму языку. По опросам родителей и учителей, ученики часто не успевают освоить достаточно английский язык в первых классах и когда в 5-м подключается второй язык, успеваемость снижается по обоим языкам. Многим достаточно сложно изучать родной язык и два иностранных одновременно», — напоминает Екушевская.

Усиление воспитательной роли школы в жизни детей

После принятия программы воспитания для образовательных учреждений (сейчас Федеральное учебно-методическое объединение одобрило проект примерной программы воспитания для общеобразовательных учреждений, ознакомиться с ним можно на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания РАО), ее будут применять во всех школах страны.

Как объясняет член Общественной палаты РФ и директор Института воспитания РАО Наталья Агре, «необходимо привести в систему основы воспитания новых поколений на основе общепризнанных, традиционных российских ценностей», поэтому важно возродить единое воспитательное пространство.

Среди основных задач, которые ставит программа — воспитание у детей любви к родине и родному языку, традиционных ценностей, бережному отношению к здоровью, экологической осознанности, уважения к труду (например, предполагается введение практики коллективного творческого дела, как в СССР).

Усиление исторической составляющей

Минпросвещения особенно внимательно подошло к изучению школьниками истории, так что изменения относительно этого предмета ждут учащихся с 1 по 11 классы.

В младших классах историческая составляющая будет усилена в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики», в старшей школе появится дополнительный курс истории, где детям расскажут о значимых событиях в жизни страны и их влиянии на становление российского государства.

Также с сентября 2022 года в школах начнут проводить киноуроки на исторические темы.

Классные часы «Разговоры о важном»

Еженедельно в школах будут проходить классные часы «Разговоры о важном». Предполагается, что на них дети будут обсуждать вопросы истории и общественно-политической жизни страны, региона, муниципалитета. Занятия могут проводить советники по воспитанию, классные руководители, учителя истории и обществознания, руководители школьных музеев.

Как объясняет учитель русского языка и права в московской школе «Интеллектуал», член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, в связи с введением новых классных часов нагрузка на учителей увеличиться не должна.

«С точки зрения трудового права и договоров, который учитель заключает со школой, «Разговоры о важном» проходят в рамках классных часов. На мой взгляд, в этом случае о дополнительной нагрузке речь не идет, во всяком случае не должно идти», — подчеркивает Луховицкий.

Также учитель добавляет, что для проведения часов есть методички, которые по его словам представляют «очевидную халтуру».

«Надеюсь, учителя не будут их использовать. Там все виды манипуляций. Дается цитата — будто бы это мнение Добролюбова, а на самом деле это издевательство Добролюбова над персонажем его статьи. Так что придется тем, кто захочет взять готовенькое, все перепроверить», — комментирует Луховицкий.

Эксперт напоминает, что это занятие предполагает свободную дискуссию, содержание которой не может быть заранее прописано в методичке.