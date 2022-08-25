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1 час назад

Названа причина смерти звезды «Часа Волкова» Пинскера

Никита Бородкин

Причиной смерти актера Максима Пинскера стало заражение крови. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом рассказал его сын Ян.

Названа возможная причина смерти актера из «Интернов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 20 августа актер уехал на съемки в Калугу, а когда вернулся — жаловался на боли в ноге и не мог самостоятельно ходить. Сын помог добраться Пинскеру до квартиры и вызвал скорую.

Актера госпитализировали — врачи выяснили, что инфекция попала в спинной мозг и вызвала заражение крови. Пинскер впал в кому, а после у него остановилось дыхание.

Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

Напомним, что о смерти Пинскера стало известно 24 августа. Зрителям он наиболее известен по ролям в сериалах «Интерны», «Семейный бизнес», «Час Волкова», «Кол-центр» и другим. Работал актером дубляжа — его голосом говорили герои фильмов «Трансформеры», «Трансформеры: Месть падших», «Спиди Гонщик» и мультфильма «Рататуй».

Общество,Максим Пинскер,Дмитрий Гуменецкий,
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