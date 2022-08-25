Названа возможная причина смерти актера из «Интернов»

Причиной смерти актера Максима Пинскера стало заражение крови. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом рассказал его сын Ян.

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По его словам, 20 августа актер уехал на съемки в Калугу, а когда вернулся — жаловался на боли в ноге и не мог самостоятельно ходить. Сын помог добраться Пинскеру до квартиры и вызвал скорую.

Актера госпитализировали — врачи выяснили, что инфекция попала в спинной мозг и вызвала заражение крови. Пинскер впал в кому, а после у него остановилось дыхание.