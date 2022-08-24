Умер актер Максим Пинскер

В Москве на 59 году жизни скончался актёр Максим Пинскер. Об этом сообщает ТАСС.

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Бывшая супруга покойного Ирина Пинскер уточнила, что информации о причинах смерти на данный момент нет. «[Максим умер] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», – сказала Ирина.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Он окончил Школу-студию МХАТ, играл в Театре Маяковского. Зрителям Максим стал наиболее известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других. Кроме того, Максим Пинскер занимался озвучиванием аудиокниг и принимал участие в телепроектах.