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18 минут назад

В Москве умер актер Максим Пинскер

ТАСС

Актер Максим Пинскер скончался в Москве на 59 году жизни. Об этом ТАСС в среду сообщила его экс-супруга Ирина Пинскер.

Умер актер Максим Пинскер
Фото: ТК РЕН ТВТК РЕН ТВ

"[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве", - сказала она.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других. Кроме съемок в кино, занимался озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах.

Общество,Максим Пинскер,
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