Умер актер Максим Пинскер

Актер Максим Пинскер скончался в Москве на 59 году жизни. Об этом ТАСС в среду сообщила его экс-супруга Ирина Пинскер.

"[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве", - сказала она.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других. Кроме съемок в кино, занимался озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах.