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40 минут назад

Зарубежные продюсеры отказались работать с актером Олегом Тактаровым

Илья Родин

Актер Олег Тактаров рассказал, что участвовал в четырех крупных зарубежных кинопроектах. После начала спецоперации продюсеры стали игнорировать его. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Зарубежные продюсеры «кинули» Олега Тактарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Олег Тактаров в молодости активно занимался единоборствами, стал чемпионом UFC. Он выходил на ринг под псевдонимом «Русский медведь». В настоящее время снимается в фильмах, а также выступает в качестве продюсера.

«У меня слетело четыре съемки в зарубежных проектах: один английский, три – американских. Без объяснения причин перестали со мной работать», - пояснил актер.

В результате, Тактаров вернулся в Россию. Режиссер Иван Архипов предложил ему роль лесника в боевике «Квест». Сценарий настолько понравился бывшему бойцу, что он согласился принять участие в съемках на бесплатной основе.

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По данным издания, фильм выйдет на российские экраны в конце 2022 года. Создатели картины планируют снять ее в рекордно короткие сроки.

Общество,Олег Тактаров,
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