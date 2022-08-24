Зарубежные продюсеры «кинули» Олега Тактарова

Актер Олег Тактаров рассказал, что участвовал в четырех крупных зарубежных кинопроектах. После начала спецоперации продюсеры стали игнорировать его. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Олег Тактаров в молодости активно занимался единоборствами, стал чемпионом UFC. Он выходил на ринг под псевдонимом «Русский медведь». В настоящее время снимается в фильмах, а также выступает в качестве продюсера.

«У меня слетело четыре съемки в зарубежных проектах: один английский, три – американских. Без объяснения причин перестали со мной работать», - пояснил актер.

В результате, Тактаров вернулся в Россию. Режиссер Иван Архипов предложил ему роль лесника в боевике «Квест». Сценарий настолько понравился бывшему бойцу, что он согласился принять участие в съемках на бесплатной основе.