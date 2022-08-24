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27 минут назад

Умер актер Анатолий Пузырев

Газета.Ru

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Пузырев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Театр им. Ленсовета во ВКонтакте.

Умер актер Анатолий Пузырев
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

Причина смерти неизвестна. Представители театра выразили соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам актера. «В 1968-1991 гг. он был украшением труппы Театра имени Ленсовета, в которую его пригласил художественный руководитель, народный артист СССР и России режиссер Игорь Петрович Владимиров», — написали представители Ленсовета.

Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

Помимо театральной деятельности, Пузырев снимался в кино. Он сыграл в таких картинах, как «Найди меня, Леня!», «Веришь, не веришь», «Двое в новом доме», «Укрощение строптивой», «Человек-невидимка».

Ранее ушел из жизни актер Юрий Смородин.

Общество,Анатолий Пузырев,Игорь Владимиров,
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