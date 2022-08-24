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24 минуты назад

«Граждан СССР» признали экстремистами

Ura.Ru

Организацию «Граждане СССР» попала в список экстремистских организаций. Перечень опубликован на сайте Минюста РФ.

«Граждан СССР» признали экстремистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Межрегиональная общественная организация „Граждане СССР“. Решение Самарского областного суда от 16.06.2022. Дата размещения сведений: 19.08.2022», — говорится в документе.

Организацию постановлено ликвидировать, либо запретить ее деятельность.

Участники движения «Граждане СССР» не признают Российскую Федерацию и считают ее незаконно созданной организацией. Они пользуются советскими паспортами и не подчиняются российским властям. В начале мая создателя движения Сергея Тараскина посадили на 8 лет в колонию.

Общество,Сергей Тараскин,Минюст России,
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