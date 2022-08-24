Суд объяснил штраф Шевчуку

Музыкант Юрий Шевчук, задавая вопросы слушателям перед своим выступлением в Уфе, стремился вызвать сомнения в целях специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в мотивировочной части постановления суда, которая имеется в распоряжении ТАСС.

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Советский районный суд Уфы 16 августа оштрафовал на 50 тыс. рублей Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

"Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО", - говорится в постановлении. При этом суд считает, что необязательно было озвучивать слова "Вооруженные силы РФ" или "армия".

Также суд признал результаты лингвистической экспертизы лишь мнениями отдельных специалистов. Так, в заключении экспертов не приведен анализ контекста на наличие или отсутствие косвенных призывов в словах Шевчука.

При этом суд указывает, что в результатах этой же экспертизы говорится о негативной оценке решения президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции на Украине в спорном выступлении Шевчука. Несмотря на то что эта оценка выражена в ироничной форме, правовая квалификация действий Шевчука не меняется.