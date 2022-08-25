В Туле откроют филиал Музея имени Андрея Рублева

Бывший усадебный дом купца Лопатина, построенный в конце XVIII века рядом с Тульским кремлем, станет базой для размещения филиала Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Там представят памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тульской области.

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"Экспозиция разместится в усадьбе купца Д. Б. Лопатина рядом с Тульским кремлем. В ней будут представлены памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков из фондов музея. В новом филиале будут проходить экскурсионные программы, мастер-классы и событийные мероприятия. Кроме того, планируется создать лекторий о русском христианском искусстве для старших школьников, студентов и взрослых, а также разработать интерактивную экспозицию для детей и инклюзивные программы", - говорится в сообщении.

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Презентация будущего филиала музея прошла в четверг в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который разработали по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Гостями мероприятия стали представители музейного сообщества региона, а также турбизнеса. О сроках открытия филиала не сообщается.

Дом Дмитрия Борисовича Лопатина, который был одним из богатейших купцов в Туле, построили в конце XVIII века. Находится в Музейном квартале на улице Металлистов в непосредственной близости от кремля. Там же расположены филиалы Государственного исторического музея, музеев-заповедников "Куликово поле" и "Поленово", музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна".