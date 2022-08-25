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1 час назад

В Туле откроют филиал Музея имени Андрея Рублева

ТАССиещё 2

Бывший усадебный дом купца Лопатина, построенный в конце XVIII века рядом с Тульским кремлем, станет базой для размещения филиала Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Там представят памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле откроют филиал Музея имени Андрея Рублева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экспозиция разместится в усадьбе купца Д. Б. Лопатина рядом с Тульским кремлем. В ней будут представлены памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков из фондов музея. В новом филиале будут проходить экскурсионные программы, мастер-классы и событийные мероприятия. Кроме того, планируется создать лекторий о русском христианском искусстве для старших школьников, студентов и взрослых, а также разработать интерактивную экспозицию для детей и инклюзивные программы", - говорится в сообщении.

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Презентация будущего филиала музея прошла в четверг в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который разработали по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Гостями мероприятия стали представители музейного сообщества региона, а также турбизнеса. О сроках открытия филиала не сообщается.

Дом Дмитрия Борисовича Лопатина, который был одним из богатейших купцов в Туле, построили в конце XVIII века. Находится в Музейном квартале на улице Металлистов в непосредственной близости от кремля. Там же расположены филиалы Государственного исторического музея, музеев-заповедников "Куликово поле" и "Поленово", музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна".

В феврале 2022 года пресс-служба Минкультуры России сообщила, что глава министерства Ольга Любимова и губернатор Алексей Дюмин подписали соглашение о создании в Туле филиалов Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея и музея имени Андрея Рублева. Они станут частью культурно-туристического кластера - с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами, и войдут в федеральные культурно-туристические проекты "Пушкинская карта", "Императорский маршрут", "Петровский маршрут", брендовый маршрут "Русские усадьбы".

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