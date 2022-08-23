Знакомые математика Перельмана сообщили о его исчезновении

Знакомые талантливого математика Григория Перельмана встревожены его исчезновением. Они выдвинули версию, что ученый мог уехать из России, пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что Григорий Яковлевич Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. За свой труд он должен был получить около $1 млн, но отказался от этих денег. В 2014 году он предположительно уехал в Швецию, по приглашению исследовательской компании. В 2019 вернулся в Россию, чтобы ухаживать за больной матерью.

Его хороший знакомый Александр Родин рассказал журналистам, что несколько месяцев назад ученый пропал.

Он пояснил, что живет в доме, расположенном по соседству от здания, в котором находится квартира Перельмана. Практически каждую неделю он встречался с ученым в продуктовых магазинах. Последний раз он видел математика «несколько месяцев» назад.

Родин предположил, что ученый мог уехать в Швецию. Его сестра могла приехать и забрать брата с собой.