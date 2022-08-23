Знакомые математика Перельмана сообщили о его исчезновении

Знакомые талантливого математика Григория Перельмана встревожены его исчезновением. Они выдвинули версию, что ученый мог уехать из России, пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что Григорий Яковлевич Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. За свой труд он должен был получить около $1 млн, но отказался от этих денег. В 2014 году он предположительно уехал в Швецию, по приглашению исследовательской компании. В 2019 вернулся в Россию, чтобы ухаживать за больной матерью.
Его хороший знакомый Александр Родин рассказал журналистам, что несколько месяцев назад ученый пропал.
Он пояснил, что живет в доме, расположенном по соседству от здания, в котором находится квартира Перельмана. Практически каждую неделю он встречался с ученым в продуктовых магазинах. Последний раз он видел математика «несколько месяцев» назад.
Родин предположил, что ученый мог уехать в Швецию. Его сестра могла приехать и забрать брата с собой.
Но для этого ей пришлось приложить значительные усилия, так как математика необходимо было «убедить помыться, привести себя в порядок». Три года он не ухаживал за собой, выглядел как бомж, уточнил знакомый.