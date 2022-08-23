Дарью Дугину похоронили в Подмосковье

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области, передает РИА «Новости» с места событий.
Церемония похорон прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие. Территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.
Гражданская панихида состоялась в телецентре «Останкино».
Ранее предварительные результаты вскрытия и причину смерти Дарьи Дугиной опубликовал Telegram-канал 112.
Согласно заключению судмедэксперта, смерть журналистки наступила практически мгновенно в результате шока, который был вызван тяжелой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности.
Окончательная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой, на которую уйдет не меньше месяца.
Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвалась машина, за рулем которой находилась журналист и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина. В результате инцидента девушка скончалась на месте.