Дарью Дугину похоронили в Подмосковье

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области, передает РИА «Новости» с места событий.

Фото: Максим Шеметов/Reuters Максим Шеметов/Reuters

Церемония похорон прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие. Территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.

Гражданская панихида состоялась в телецентре «Останкино».

Ранее предварительные результаты вскрытия и причину смерти Дарьи Дугиной опубликовал Telegram-канал 112.

Согласно заключению судмедэксперта, смерть журналистки наступила практически мгновенно в результате шока, который был вызван тяжелой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности.

Окончательная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой, на которую уйдет не меньше месяца.