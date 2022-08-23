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1 час назад

Названы цветы, которые нельзя дарить на 1 сентября

Никита Бородкин

Врач аллерголог-иммунолог клиники «Медси» Наталья Игнатова заявила, что не все цветы стоит дарить учителям на 1 сентября. Как сообщает «Прайм», медик призвала внимательней подбирать подарок, чтобы не вызвать у человека аллергическую реакцию.

Какие цветы нельзя дарить на 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игнатова отметила, что для уменьшения риска аллергии стоит выбирать цветы без запаха — в них меньше пыльцы, которая вызывает нежелательную реакцию иммунитета. При ее попадании в организм у человека может развиться насморк, отеки и даже анафилактический шок.

Так, родителям стоит обратить внимание на орхидеи, альстромерии, тюльпаны, нарциссы и суккуленты. Роза тоже входит в этот список — пыльца у нее слишком тяжелая, чтобы вызывать аллергию. В свою очередь, стоит избегать букетов с лилиями, каллами, хризантемами, маргаритками, герберами и ромашками.

Кроме того, не стоит использовать при оформлении букетов злаковые, поскольку пыльца с колосков является наиболее агрессивным аллергеном.

Общество,Наталья Игнатова,
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