Какие цветы нельзя дарить на 1 сентября

Врач аллерголог-иммунолог клиники «Медси» Наталья Игнатова заявила, что не все цветы стоит дарить учителям на 1 сентября. Как сообщает «Прайм», медик призвала внимательней подбирать подарок, чтобы не вызвать у человека аллергическую реакцию.

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Игнатова отметила, что для уменьшения риска аллергии стоит выбирать цветы без запаха — в них меньше пыльцы, которая вызывает нежелательную реакцию иммунитета. При ее попадании в организм у человека может развиться насморк, отеки и даже анафилактический шок.

Так, родителям стоит обратить внимание на орхидеи, альстромерии, тюльпаны, нарциссы и суккуленты. Роза тоже входит в этот список — пыльца у нее слишком тяжелая, чтобы вызывать аллергию. В свою очередь, стоит избегать букетов с лилиями, каллами, хризантемами, маргаритками, герберами и ромашками.