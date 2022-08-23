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41 минуту назад

Пожарная безопасность в 2022 году

Мария Иванова

Пожарная безопасность — это комплекс правил и мер, направленных на профилактику пожаров, ограничение распространения возгорания и минимизацию его последствий. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Рассказываем об основных понятиях и законодательных актах, актуальных на 2022 год.

Пожарная безопасность в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Система обеспечения пожарной безопасности

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Система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) — это совокупность сил и средств, а также мер правового, социального, научно-технического и пр. характера, направленных на предотвращение пожаров. Основные элементы систем обеспечения пожарной безопасности — органы государственной власти, местного самоуправления, организации, граждане. Определение термина дается в федеральном законе "О пожарной безопасности".

Функции систем обеспечения пожарной безопасности, в частности, следующие:

  • правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
  • создание пожарной охраны и организация ее работы;
  • разработка и выполнение мер по обеспечению пожарной безопасности;
  • исполнение обязанностей, а также реализация прав и ответственности в области пожарной безопасности;
  • обучение людей мерам пожарной безопасности, противопожарная пропаганда;
  • научно-технические меры по обеспечению пожарной безопасности;
  • информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
  • осуществление пожнадзора и другого контроля в области пожарной безопасности;
  • тушение возгораний и аварийно-спасательные работы;
  • учет пожаров и нанесенного ими вреда;
  • профилактика пожаров.

Основные понятия

Пожар — это неконтролируемое горение, приносящее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, наносящее урон интересам общества и государства.

Пожарная безопасность объекта — возможность предотвращения пожара на объекте. Обеспечивается за счет системы предотвращения пожара, а также противопожарной защиты.

Противопожарный режим — это правила поведения граждан, производства, содержания территорий и помещений, обеспечивающие выполнение требований пожарной безопасности и ликвидацию возможных возгораний.

РИА Новости

Основные документы в области пожарной безопасности

Профилактика пожаров регулируется в соответствии со следующими нормативными документами по пожарной безопасности:

Что нужно для предотвращения пожара

Возгорание не начнется, если отсутствует вероятность контакта источника зажигания с горючими материалами. Если такую возможность нельзя исключить из технологического процесса, помещение и оборудование защищают при помощи охранно-пожарной сигнализации и аварийного отключения техники.

Опасные факторы пожара

К опасным факторам пожара относятся открытое пламя и искры, токсичные продукты горения и термического разложения, высокая температура окружающей среды, низкая концентрация кислорода в воздухе, снижение видимости, а также последствия взрыва: ударная волна и обрушение конструкций. Все это может привести к причинению вреда жизни и здоровью людей и к материальному ущербу.

Способы противодействия пожару

Методы противодействия пожару делятся на профилактические (снижающие вероятность возникновения возгорания) и непосредственно защиту от огня и спасение от него людей.

Профилактические меры включают в себя конструктивные решения в зданиях, защищающие от опасных факторов пожара; снижение пожароопасности стройматериалов; обеспечение людей средствами тушения огня (автоматическими в том числе) и сигнализацией. Существуют также бытовые меры по обеспечению пожарной безопасности. Например, изоляция электропроводки и розеток от влаги, установка УЗО, теплоизоляция газовых и электрических плит.

Защита от огня

К защите от пожара относится спасение людей от воздействия высоких температур, а также токсичных продуктов горения и термического разложения. Для этого используются термоизолирующие костюмы, аппараты со сжатым воздухом, противогазы. Возгорание ликвидируют при помощи огнетушителей разного типа. Эвакуация людей из горящих зданий осуществляется при помощи лебедки, которую закрепляют с внешней стороны окна. Для защиты документов и ценных вещей применяются несгораемые шкафы.

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