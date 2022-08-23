В Москве проходит церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей при подрыве автомобиля. Отец активистки философ Александр Дугин рассказал о ее последних словах. Об этом сообщает Телеграм-канал 360.

На церемонии прощания Александр Дугин поделился словами дочери, которые она сказала ему при последнем разговоре. Дарья не видела для себя другой судьбы, как помогать своей стране.

«Папа, я чувствую себя в этом. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света», - рассказал Дугин.

Церемония проходит в телецентре «Останкино». У гроба убитой журналистки находятся ее мать Наталия Мелентьева и отец Александр Дугин. Александр Гельевич сейчас находится под наблюдением врачей, но все же прибыл на прощание. Также приехали близкие Дарьи, ее друзья, соратники и общественные деятели.