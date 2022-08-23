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Доллар взял курс на доминирование

22 августа, впервые за 20 лет, по итогам торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше евро, что отражает общемировые тенденции. Доллар торговался по 59,87 руб., а евро опустился ниже 59,50 руб., пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты связали укрепление доллара по отношению к евро с риском рецессии экономики ЕС из-за роста цен на газ, нефтепродукты и продовольствие. Также перетоку капитала в долларовые активы способствует мягкая политика ЕЦБ.

Аренда машин в России стала выгоднее покупки в кредит

В нынешних условиях долгосрочная аренда автомобиля ряда автомобилей становится выгоднее их покупки в кредит в среднем на 20%. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное «ВТБ Лизинг» совместно с Национальным агентством промышленной информации, сообщает «Коммерсант».

Авторы исследования отмечают, что такая тенденция связана с дефицитом запчастей и подорожанием официальных сервисных услуг, а наибольшую выгоду от лизинга получают клиенты, оформившие подписку на машину комфорт-класса. По словам экспертов, аренда машины избавляет состоятельных клиентов от необходимости заниматься постановкой автомобиля на учет, его ремонтом и обслуживанием.

Россияне пожаловались на проблемы при оплате просроченными Visa и Mastercard

У ряда жителей России возникли трудности при оплате картами Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, который был продлен российскими банками после ухода международных платежных систем с российского рынка, отмечают «Известия».

В частности, у некоторых пользователей таких карт не получается привязать их к приложениям вызова такси, например, «Яндекс Go», или оплатить покупку в меркетплейсах. Система уведомляет их об истекшем сроке действия «пластика». В ЦБ России и крупнейших банках в курсе проблемы, но отметили, что трудности возникают в единичных случаях и решаются в индивидуальном порядке.

Туроператоры готовят туры на Карибы и в Азию через Турцию

Российские туроператоры работают над организацией пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию с помощью стыковки в турецкой Анталье. Благодаря использованию турецких авиакомпаний, которые повезут российских туристов из Антальи, исключен риск ареста самолетов, а туры становятся дешевле, рассказали «Известиям» в Альянсе турагентств России (АТА).

«Сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», - пояснил вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

Найден способ вернуть обоняние после COVID-19

Канадские ученые выявили шесть генов, путем воздействия на которые можно восстановить способность человека, перенесшего коронавирус, чувствовать запахи. Уже есть препараты на воздействие на каждый из них, и исследователи рассчитывают на быстрое создание универсального лекарства от аносмии, пишут «Известия».