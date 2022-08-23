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1 час назад

Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с убитой дочерью

Lenta.ru

Незадолго до смерти журналистка Дарья Дугина заявила отцу, что чувствует себя героем. О последнем разговоре с дочерью российский философ и общественный деятель Александр Дугин рассказал на церемонии прощания с ней, сообщает Telegram-канал «360».

По его словам, журналистка сообщила, что не хочет никакой иной судьбы. «Я [Дарья Дугина] хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил свет», — поделился философ словами дочери.

Церемония прощания с убитой журналисткой Дугиной проходит в телецентре «Останкино». Рядом с ее гробом находятся мать Наталия Мелентьева и отец.

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Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества. В своей телеграмме с соболезнованиями семье Дугиной глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.

Общество,Видео,Наталия Мелентьева,Александр Дугин,Владимир Путин,ТТЦ "Останкино",
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