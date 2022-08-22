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1 час назад

На Поклонной горе состоялся праздничный концерт ко Дню флага России

Газета.Ru

Праздничный концерт в честь Дня государственного флага России состоялся на Поклонной горе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На Поклонной горе состоялся праздничный концерт ко Дню флага России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для гостей мероприятия выступили известные артисты и музыкальные коллективы. Среди них - Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие.

Прямая трансляция концерта организована на официальном сайте мэра Москвы, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Завершился праздничный концерт фейерверком. В небе над Москвой вспыхнули яркие белые, синие и красные искры.

Напомним, День флага России был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным национальным флагом страны.

Ранее сообщалось, что российские хоры по всей стране приняли участие в акции, посвященной Дню государственного флага Российской Федерации, исполнив гимн России. В акции приняло участие более 12 тысяч исполнителей.

Общество,Сергей Бобунец,Александр Скляр,Борис Ельцин,
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