Общество "Знание" объявило победителей интеллектуальной викторины "Лига Знаний"

В Москве завершилась финальная игра третьего тура всероссийской интеллектуальной викторины "Лига Знаний", организованной Российским обществом "Знание". Событие объединило 250 сильнейших эрудитов страны. В трехчасовом поединке сразились 50 команд из 11 городов России. Тройку лидеров возглавила команда "Италия Виталия" из Уфы, на втором месте "Бонни и Клайд" из Балакова, а на третьем месте расположилась "Шевелись, Плотва!" из Санкт-Петербурга.

Фото: Российское общество «Знание» Российское общество «Знание»

По приглашению Общества "Знание" в Москву прибыли 50 сильнейших команд из 11 городов страны. В финал прошли 18 команд из Санкт-Петербурга, 14 из Уфы, по четыре команды из Владивостока и Балакова, три команды из Москвы, две из Уссурийска, а также коллективы из Казани, Калуги, Саратова, Туймазов и Тамбова.

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Все команды с успехом преодолели отборочные игры, полуфинал третьего сезона и ворвались в долгожданный для всех финал. И теперь состязались в находчивости и смелости, эрудиции и интуиции, умении логично мыслить и принимать быстрые решения, а также в сплоченности и доверии друг другу.

Как рассказали в Обществе "Знание", игра состояла из семи раундов: блиц-разминка, вопросы на логику, "Стоп, снято" по фрагментам и саундтрекам из фильмов, "Железные нервы" с возможностью сделать ставку на ответ и получить или проиграть дополнительный балл, "Хардкор" с самыми сложными вопросами игры, тематический раунд и заключительный "Последний шанс" со ставками на ответы.

Участники отвечали на разнообразные и часто неожиданные вопросы из всех областей знаний: математики и искусства, истории и спорта, кино и медицины, и даже культуры Японии и Китая. Теперь все зрители и участники игры знают, что витражи в церковных окнах можно читать как комиксы, в Японии осталось всего около тысячи гейш, а дирижабли когда-то называли "сплошным надувательством".

По итогам интеллектуального поединка в десятку сильнейших команд третьего тура попали: "Крупская без Надежды" из Санкт-Петербурга, занявшая 10-е место, "Алиса, миелофон у меня" из Москвы, ставшая 9-й, "И ты, боржоми?!" и "Попугай Беринга" из Уфы, оказавшиеся на 8-м и 7-м месте, "Тупосторонний мир" из столицы - на 6-м, "Юркие лисички" из Питера - на 5-м и "#47" из Уфы - на 4-м.

В тройку лидеров вошли "Шевелись, Плотва!" из Санкт-Петербурга, занявшая 3-е место, "Бонни и Клайд" из Балаково - команда стала 2-й и "Италия Виталия" из Уфы, получившая 1-е место.

"Для нас это оказалось довольно неожиданным. Мы рады, что много команд из Уфы прошли в финал, а теперь - и в Гранд-финал. Благодарны Обществу "Знание" за этот проект, так как он уникальный и аналогов ему нет", - поделился эмоциями Андрей Демченко из команды "Италия Виталия".

Капитан команды "Бонни и Клайд" из Балакова Сергей Бородько посоветовал всем, кто собирается играть впервые, не бояться.

"Поначалу все участники кажутся гораздо умнее, но с годами приходит умение быстро понять вопрос и отыскать в нем ключевые слова, которые помогут прийти к ответу", - признался он.



"Подготовиться ко всем вопросам просто невозможно. Нужно включать логику и думать в процессе игры", - отметил участник команды "Шевелись, Плотва!" из Санкт-Петербурга Анатолий Харкевич.