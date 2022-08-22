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51 минуту назад

Умер театральный режиссер Вячеслав Анисимов

Газета.Ru

Театральный режиссер Вячеслав Анисимов скончался в возрасте 80 лет. О смерти сообщили близкие постановщика в беседе с E1.RU.

Умер театральный режиссер Вячеслав Анисимов
Фото: Камерный театр/VKКамерный театр/VK

"Он перенес ишемический инсульт и не смог оправиться. Умер в больнице 20 августа в 22:00", - сообщили представители режиссера.

Церемония прощания с Анисимовым состоится 24 августа с 12:00 до 14:00 на сцене Камерного театра в Екатеринбурге. Отпевание и погребение пройдет в 15:00 на Широкореченском кладбище.

Анисимов - один из основателей Камерного театра Объединенного музея писателей Урала. Он также был его первым художественным руководителем. В 1984 году режиссер удостоился звания "Заслуженного деятеля искусства РСФСР".

Ранее умер британский актер Леон Витали.

Общество,Вячеслав Анисимов,
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