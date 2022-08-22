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1 час назад

Наргиз пожелала Дарье Дугиной оказаться в аду

Никита Бородкин

Узбекская исполнительница Наргиз прокомментировала гибель журналистки Дарьи Дугиной. Как сообщает «Слово и дело», в своих соцсетях она пожелала погибшей попасть в ад.

Наргиз пожелала Дарье Дугиной оказаться в аду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Welcome to hell», — написала певица.

Напомним, что Дугина скончалась при взрыве машины 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». Отмечалось, что на этом автомобиле должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин.

Следователи отрабатывают несколько версий, включая личные. Приоритетной остается версия о причастности к убийству украинских спецслужб.

Сама Наргиз после начала спецоперации заняла проукраинскую позицию и неоднократно критиковала действия Москвы. Певица попала под российские санкции — женщине запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет.

Общество,Александр Дугин,
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