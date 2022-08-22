Наргиз пожелала Дарье Дугиной оказаться в аду

Узбекская исполнительница Наргиз прокомментировала гибель журналистки Дарьи Дугиной. Как сообщает «Слово и дело», в своих соцсетях она пожелала погибшей попасть в ад.
«Welcome to hell», — написала певица.
Напомним, что Дугина скончалась при взрыве машины 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». Отмечалось, что на этом автомобиле должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин.
Следователи отрабатывают несколько версий, включая личные. Приоритетной остается версия о причастности к убийству украинских спецслужб.
Сама Наргиз после начала спецоперации заняла проукраинскую позицию и неоднократно критиковала действия Москвы. Певица попала под российские санкции — женщине запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет.