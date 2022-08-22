Наргиз пожелала Дарье Дугиной оказаться в аду

Узбекская исполнительница Наргиз прокомментировала гибель журналистки Дарьи Дугиной. Как сообщает «Слово и дело», в своих соцсетях она пожелала погибшей попасть в ад.

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«Welcome to hell», — написала певица.

Напомним, что Дугина скончалась при взрыве машины 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». Отмечалось, что на этом автомобиле должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин.

Следователи отрабатывают несколько версий, включая личные. Приоритетной остается версия о причастности к убийству украинских спецслужб.