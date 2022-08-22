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24 минуты назад

Женщина искупалась в пруду Юсуповского сада в Петербурге. Видео

Денис Фьючин

В Петербурге женщина искупалась в пруду Юсуповского сада. По всей вероятности, так горожанка решила немного остудиться в жаркую погоду. Очевидцы сняли на видео, как дама выходит из воды на глазах у других отдыхающих. Соответствующие кадры размещены в сообществе «Питер Решает» во «ВКонтакте».

«Ты — не ты, когда перегрелся. Жара застала петербурженку в Юсуповском саду и она решила, что пруд — лучшее место, чтобы охладиться», – говорится в публикации.

Ранее управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области опубликовало список разрешенных для купания водоемов. Юсуповского пруда в этом списке нет.

Ранее сообщалось, что россиянку раскритиковали за видео в ванной с красной икрой.

Общество,Видео,Роспотребнадзор,
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