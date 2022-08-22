Женщина искупалась в пруду Юсуповского сада в Петербурге. Видео

В Петербурге женщина искупалась в пруду Юсуповского сада. По всей вероятности, так горожанка решила немного остудиться в жаркую погоду. Очевидцы сняли на видео, как дама выходит из воды на глазах у других отдыхающих. Соответствующие кадры размещены в сообществе «Питер Решает» во «ВКонтакте».