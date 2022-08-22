Россиян предложили штрафовать за отказ от выгула собак

Предприниматель, автор «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил на законодательном уровне бороться с недобросовестными хозяевами собак. Речь идет о запрете владельцам питомцев держать взаперти или на привязи взрослую собаку больше чем 24 часа подряд. Также предлагается обязывать собаководов выгуливать собак на открытом воздухе как минимум час в сутки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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В 2018 году был принят закон «Об ответственном обращении с животными», однако он до сих пор несовершенен и почти не работает.

«К сожалению, практика показывает, что с большим трудом проходит 245-я статья УК РФ о жестоком обращении с животными. Все упирается в отсутствие у правоохранительных органов желания работать в этом направлении. Также проблема кроется в сложной доказательной базе. Даже в тех случаях, когда выявлен человек, жестоко обращающийся с животными, сложно бывает довести дело до конца», – рассказала кинолог Ольга Стернина.

Давыдов предлагает ввести штрафы за отказ выгуливать собаку. При этом, по его мнению, чем больше собака закрыта в помещении, тем выше будет плата, а постоянные нарушения будут расценены как жестокое обращение с животным. Собранные штрафы предлагается направлять на содержание животных в приютах и на программу стерилизации. Сейчас инициатива направлена на рассмотрение органам власти.

Напомним, с 2022 года в Германии владельцы взрослых собак по закону обязаны выгуливать питомцев от двух раз в день, не менее часа в общей сложности. Также собак запрещено держать на привязи.