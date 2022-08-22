Собчак прокомментировала смерть дочери Дугина

Журналистка Ксения Собчак заявила, что презирает взгляды философа Александра Дугина, но не считает, что за них можно мстить террором. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Так Собчак прокомментировала гибель дочери Дугина Дарьи. Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался ее автомобиль, 29-летняя Дугина погибла на месте. Следователи считают, что в автомобиле сработала взрывчатка и речь идет о заказном убийстве.

СМИ писали, что целью убийц был Дугин, а не его дочь - он якобы должен был ехать домой вместе с ней, но в последний момент сел в другую машину.

Собчак в своем посте ответила украинцам, писавшим, что Дугин поплатился за продвижение «русского мира» и поддержку политики России по Украине. Она подчеркнула, что одну несправедливость нельзя победить другой.