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19 минут назад

Собчак прокомментировала смерть дочери Дугина

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак заявила, что презирает взгляды философа Александра Дугина, но не считает, что за них можно мстить террором. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак прокомментировала смерть дочери Дугина
Фото: ТАССТАСС

Так Собчак прокомментировала гибель дочери Дугина Дарьи. Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался ее автомобиль, 29-летняя Дугина погибла на месте. Следователи считают, что в автомобиле сработала взрывчатка и речь идет о заказном убийстве.

СМИ писали, что целью убийц был Дугин, а не его дочь - он якобы должен был ехать домой вместе с ней, но в последний момент сел в другую машину.

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Собчак в своем посте ответила украинцам, писавшим, что Дугин поплатился за продвижение «русского мира» и поддержку политики России по Украине. Она подчеркнула, что одну несправедливость нельзя победить другой.

«Я презираю Дугина как философа, все его "евразийство" это какой-то дремучий славянофильский бред, но какие-бы взгляды он не имел, ни он ни его семья не заслуживают возмездия, террора и прочего», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Общество,Видео,Ксения Собчак,Александр Дугин,
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