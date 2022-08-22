Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон

«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря — 25-26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — приводит слова Вильфанда ТАСС.