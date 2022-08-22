В Донецк доставили учебники из России

"Всего в наши школы до 1 сентября будет доставлено 2 513 097 учебников. Министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения РФ, издательством "Просвещение, МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огромную работу для того, чтобы наши дети могли получать знания по новым учебникам. Уже сегодня учебную литературу получат школы Донецка, Дебальцево, Мариуполя, Волновахи и Амвросиевского района", - написал он.