В Донецк доставили учебники из России

Из России в Донецк доставили более 200 тысяч свежеотпечатанных учебников, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
"Всего в наши школы до 1 сентября будет доставлено 2 513 097 учебников. Министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения РФ, издательством "Просвещение, МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огромную работу для того, чтобы наши дети могли получать знания по новым учебникам. Уже сегодня учебную литературу получат школы Донецка, Дебальцево, Мариуполя, Волновахи и Амвросиевского района", - написал он.
Также Хоценко поблагодарил регионы России за помощь в доставке учебников. "Хочу поблагодарить регионы России, которые взяли на себя обновление учебной литературы на исторических территориях. Поставка таких учебников завершится до 1 ноября", - добавил он.