В Польше допустили запрет на въезд в страну для россиян

Перспективы зависят от политики властей РФ.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил польский политолог Якуб Корейба. По его словам, речь идёт о временных мерах. На вопрос о том, высока ли вероятность приостановки выдачи виз, политолог ответил утвердительно. При этом есть возможность и для улучшения отношений между Москвой и Брюсселем.
«Да, безусловно [есть возможность запрета — прим. ГМ]. Понимаете, если Финляндия, страны Балтии и Польша приостановят, то поскольку ничего из России не летает, это с практической точки зрения означает запрет на въезд в Европу для россиян. Остаётся Турция, но там есть и практические, и политические, и другие проблемы. Пока не изменится российская политика, меры будут приниматься. Русские воспринимаются как угроза, а угрозу, как вы понимаете, нужно нейтрализовать.
Перспективы приостановления въезда россиян в Польшу и, соответственно, в шенгенскую зону, зависят от политики России. Поскольку все граждане России отвечают за своё государство, значит, чем быстрее они возьмут эту ответственность в свои руки, изменят его политику, тем быстрее всё вернётся в нормальное, нейтральное, а то и союзническое русло».
Ранее Польша в три раза сократила количество выдаваемых россиянам виз. С 24 февраля по 9 августа польские консульские учреждения предоставили нашим соотечественникам 4 513 въездных документов. Об этом со ссылкой на данные МИДа Польши сообщает газета Rzeczpospolita.
Эстония закрыла границы для россиян с выданными республикой шенгенскими визами. Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право блокировать въезд россиян с визами третьих стран. По его словам, это ограничение есть в базовом договоре Евросоюза.
Финляндия сократит число выдаваемых туристических виз для граждан России в 10 раз. Изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщил финский МИД. Также в парламенте Чехии выступили за приостановку выдачи виз гражданам РФ.