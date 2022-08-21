В Польше допустили запрет на въезд в страну для россиян

«Да, безусловно [есть возможность запрета — прим. ГМ]. Понимаете, если Финляндия, страны Балтии и Польша приостановят, то поскольку ничего из России не летает, это с практической точки зрения означает запрет на въезд в Европу для россиян. Остаётся Турция, но там есть и практические, и политические, и другие проблемы. Пока не изменится российская политика, меры будут приниматься. Русские воспринимаются как угроза, а угрозу, как вы понимаете, нужно нейтрализовать.