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40 минут назад

АТОР: по итогам летнего сезона 2022 года турпоток в Крым снизился почти на 50%

Газета.Ru

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал РИА «Новости» о результатах летнего туристического сезона.

Турпоток в Крым летом снизился почти на 50%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, турпоток в Крым по итогам сезона снизился почти на 50%, в Краснодарский край — на 10%. Вместе с тем популярность Дагестана как туристического направления выросла на 40%, Абхазии — на 10%.

95% туристов прибыли в Крым на автотранспорте, еще 5% — по железной дороге.

«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — пояснил Ромашкин.

Вице-президент АТОР добавил, что цены в Крыму остались на уровне прошлого года. При этом стоимость отдыха в Сочи выросла на 15%, в Анапе — на 7%.

Ранее издание Politico писало, что США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Крыму для самообороны.

Общество,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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