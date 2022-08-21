Умер балетмейстер Мариинского театра Игорь Петров

«Творческая судьба Игоря Юрьевича была неразрывно связана с Мариинским театром. Он поступил в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в 1981 году сразу после окончания Ленинградского академического хореографического училища имени Вагановой, и не расставался с театром до самых последних дней», — говорится в сообщении.