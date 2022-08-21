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39 минут назад

Умер балетмейстер Мариинского театра Игорь Петров

Газета.Ru

Балетмейстер-репетитор балетной труппы Мариинского театра Игорь Петров скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщается в группе «Общество любителей Мариинского театра» в соцсети «ВКонтакте». Причину смерти источник не уточняет.

Умер балетмейстер Мариинского театра Игорь Петров
Фото: mariinsky.friends/VKmariinsky.friends/VK

«Творческая судьба Игоря Юрьевича была неразрывно связана с Мариинским театром. Он поступил в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в 1981 году сразу после окончания Ленинградского академического хореографического училища имени Вагановой, и не расставался с театром до самых последних дней», — говорится в сообщении.

В 2007 году после завершения карьеры танцовщика Петров начал работать педагогом-репетитором. Он помогал в подготовке партий Тимуру Аскерову, Роману Белякову, Константину Звереву и многим другим артистам.

Ранее стало известно о смерти солиста Мариинского театра Юрия Марусина. Оперному певцу было 76 лет.

Общество,Юрий Марусин,Тимур Аскеров,Игорь Петров,
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