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8 минут назад

В Татарстане ввели рекомендательный масочный режим

Илья Родин

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала на брифинге о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Она отметила, что ведомство настоятельно рекомендует населению вернуться к ношению масок в общественных местах. Об этом сообщается на официальном сайте Татарстана.

В российском регионе ввели рекомендательный масочный режим
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в Республике Татарстан в августе значительно выросло количество заразившихся COVID-19. Если в июле специалисты ежедневно фиксировали 42 случая, то в августе оно выросло почти вдвое. Врачи фиксируют до 78 новых случаев в день.

Инфекционист уточнила, что профилактические меры следует усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Раскрыты новые симптомы заражения COVID-19

Больницы справляются с нагрузкой, возросшей в связи с увеличением количества зараженных, пояснила она. Необходимости в дополнительных местах нет.

В республике будет введен новый способ вакцинации, добавила Патяшина. Вещество будет вводиться пациенту посредством особых насадок путем впрыскивания в нос.

Общество,Марина Патяшина,Роспотребнадзор,
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