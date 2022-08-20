В российском регионе ввели рекомендательный масочный режим

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала на брифинге о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Она отметила, что ведомство настоятельно рекомендует населению вернуться к ношению масок в общественных местах. Об этом сообщается на официальном сайте Татарстана.

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Отмечается, что в Республике Татарстан в августе значительно выросло количество заразившихся COVID-19. Если в июле специалисты ежедневно фиксировали 42 случая, то в августе оно выросло почти вдвое. Врачи фиксируют до 78 новых случаев в день.

Инфекционист уточнила, что профилактические меры следует усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Больницы справляются с нагрузкой, возросшей в связи с увеличением количества зараженных, пояснила она. Необходимости в дополнительных местах нет.