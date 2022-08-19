В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
11 минут назад

«Государство не просило рожать». Уволившаяся после скандала чиновница нашла новую работу

Елена Прошина

Прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», экс-директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких открыла детскую школу гимнастики. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

«Государство не просило рожать». Уволившаяся после скандала чиновница нашла новую работу
Фото: Wikimedia, CC BY-SA 4.0)Wikimedia, CC BY-SA 4.0)

Школа получила название «Ты можешь сам». Сообщается, что к обучению допускаются дети от трёх лет. Интерес к гимнастике со стороны бывшей чиновницы не удивителен – в 2004 году она сама стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

С 2016 года Ольга Глацких занимала пост директора Департамента молодёжной политики Свердловской области. Через два года, во время встречи с молодёжью, Ольга заявила, что «государство не просило вас рожать». Эта фраза сразу вызвала большой общественный резонанс в сети. Несмотря на принесённые извинения, Ольга уволилась с поста, когда шум от общественного недовольства стих.

Ранее министр природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков назвал российских туристов «саранчой нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль».

Общество,Ольга Глацких,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители