«Государство не просило рожать». Уволившаяся после скандала чиновница нашла новую работу

Прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», экс-директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких открыла детскую школу гимнастики. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

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Школа получила название «Ты можешь сам». Сообщается, что к обучению допускаются дети от трёх лет. Интерес к гимнастике со стороны бывшей чиновницы не удивителен – в 2004 году она сама стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

С 2016 года Ольга Глацких занимала пост директора Департамента молодёжной политики Свердловской области. Через два года, во время встречи с молодёжью, Ольга заявила, что «государство не просило вас рожать». Эта фраза сразу вызвала большой общественный резонанс в сети. Несмотря на принесённые извинения, Ольга уволилась с поста, когда шум от общественного недовольства стих.