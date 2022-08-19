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10 минут назад

В топовых российских вузах снизили проходные "бюджетные" баллы

Елена Прошина

Ведущие вузы России снизили проходные баллы на бюджете

В топовых российских вузах рухнули проходные баллы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сразу несколько ведущих российских вузов снизили проходные баллы на бюджете. Об этом сообщает «РБК».

На снижение проходных баллов пошло руководство МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Николая Баумана ИТМО.

В Московском государственном вузе корректировку провели по 33 направлениям подготовки. Сильнее всего проходные баллы снизились на «почвоведении» — с 317 до 255, «биологии» — с 425 до 368 и биофаке — с 435 до 397.

В Высшей школе экономики изменения произошли по 23 образовательным программам. В частности, для поступления на «инфокоммуникационные технологии и системы связи» теперь достаточно иметь 218 баллов вместо 267, «социологию» — 351 вместо 395, а «физику» — 235 вместо 271.

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МГТУ имени Николая Баумана почти на 100 баллов снизил порог на направлениях «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». В ИТМО корректировка произошла по 17 программам. Самое большое снижение проходных баллов провели на «Биотехнических системах и технологиях», «Информационной безопасности» и «Мехатронике и робототехнике».

Среди основных факторов таких изменений эксперты назвали результаты ЕГЭ, зачисление в одну смену вместо двух, а также корректировку правил приема по сравнению с пандемийным периодом.

Общество,Николай Бауман,МГТУ им. Баумана,ВШЭ,МГУ,
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