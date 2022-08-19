В топовых российских вузах рухнули проходные баллы

Ведущие вузы России снизили проходные баллы на бюджете

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Сразу несколько ведущих российских вузов снизили проходные баллы на бюджете. Об этом сообщает «РБК».

На снижение проходных баллов пошло руководство МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Николая Баумана ИТМО.

В Московском государственном вузе корректировку провели по 33 направлениям подготовки. Сильнее всего проходные баллы снизились на «почвоведении» — с 317 до 255, «биологии» — с 425 до 368 и биофаке — с 435 до 397.

В Высшей школе экономики изменения произошли по 23 образовательным программам. В частности, для поступления на «инфокоммуникационные технологии и системы связи» теперь достаточно иметь 218 баллов вместо 267, «социологию» — 351 вместо 395, а «физику» — 235 вместо 271.

МГТУ имени Николая Баумана почти на 100 баллов снизил порог на направлениях «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». В ИТМО корректировка произошла по 17 программам. Самое большое снижение проходных баллов провели на «Биотехнических системах и технологиях», «Информационной безопасности» и «Мехатронике и робототехнике».