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18 минут назад

Минздрав заявил, что Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом ведомства

ТАССиещё 3

Евгений Брюн, задержанный по делу о мошенничестве, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, эта должность упразднена, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

В Минздраве прокомментировали задержание нарколога Брюна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - говорится в сообщении.

В Москве задержан главный нарколог России

"Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - отметили в Минздраве.

Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве и проверяется на причастность "к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей".

Общество,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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