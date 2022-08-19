В Минздраве прокомментировали задержание нарколога Брюна

Евгений Брюн, задержанный по делу о мошенничестве, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, эта должность упразднена, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

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"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - говорится в сообщении.

"Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - отметили в Минздраве.