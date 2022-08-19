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19 минут назад

Тюменские синоптики предупредили жителей об опасном явлении

Ura.Ru

В конце августа в Тюменской области ожидается опасное явление — низкая межень, при которой уровень воды в реке Ишим упадет на 150 сантиметров ниже контрольной отметки. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр.

Жителей российского региона предупредили об опасном явлении
Фото: ТАССТАСС

«Тюменская область, предупреждение. Уровень воды в реке Ишим у Ишима достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ (-150 см) в третьей декаде августа — начале сентября», — сообщают метеорологи на своем сайте.

Для человека опасность низкой межени в том, что пересыхающие водоемы сказываются на условиях проживания: население может испытывать проблемы с водоснабжением.

Кроме того, недостаточный уровень воды влияет на производства и возникновение других природных явлений, таких как суховеи и пожары.

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