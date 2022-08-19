В топовых российских вузах рухнули проходные баллы

По итогам приёмной кампании сразу в нескольких ведущих российских вузах снизились проходные баллы для поступления на бюджетные отделения на значительном количестве направлений. Об этом сообщило РБК.

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Речь идёт про МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ИТМО. При этом в некоторых случаях есть сильный разрыв между зачисленными с минимальными баллами и следующими за ними. Проходной балл в МГУ упал по 33 направлениям подготовки.

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Сильнее всего снизились баллы на направление «почвоведение» — почти на 20% (с 317 до 255 баллов). Также в лидерах по этому показателю такие направления, как «биология» — на 13% на биотехнологическом факультете (с 425 до 368 баллов) и почти на 9% — на биофаке (с 435 до 397 баллов), а также «химия, физика и механика материалов» — на 11% (с 373 до 329 баллов). Зато на 18 направлений проходной балл вырос. В их числе геология, прикладная математика и физика, а также механика.

В НИУ ВШЭ проходной балл упал по 23 образовательным программам. Сильнее всего — на «инфокоммуникационные технологии и системы связи». Падение составило 18% — с 267 до 218. Также просели баллы по «социологии», «физике», «географии глобальных изменений и геоинформационным технологиям» и «прикладной математике».

На двух направлениях в МГТУ им. Н. Э. Баумана проходной балл рухнул больше чем на 100 баллов. Это «электроэнергетика и электротехника» факультета «энергомашиностроение» и «управление в технических системах» факультета «специальное машиностроение». При этом там наблюдается сильный разрыв между зачисленным с минимальным баллом и следующим за ним.

Например, на программе «управление в технических системах» балл второго с конца зачисленного на 23 балла выше проходного.

Такая картина свойственна целому ряду программ, отметило агентство.

В ИТМО проходные баллы снизились по 17 программам. Например, на программе «электроэнергетика и электротехника» проходной балл снизился на 15% — с 255 до 216. Зато предпоследний зачисленный абитуриент по сумме экзаменов набрал 251 балл.

В Бауманке снижение проходных баллов объяснили тем, что не все абитуриенты перестроились после пандемии, когда правила приёма были другими. В вузе в этом году недосчитались около 1000 абитуриентов. Там полагают, что не все выпускники из регионов готовы ехать поступать в Москву. Среди других причин — снижение количества выпускников с высокими баллами ЕГЭ и зачисление в одну волну. Абитуриенты больше не могут переносить документы в последний момент, поэтому у топовых вузов сокращается «скамейка запасных».