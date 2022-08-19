В топовых российских вузах рухнули проходные баллы

По итогам приёмной кампании сразу в нескольких ведущих российских вузах снизились проходные баллы для поступления на бюджетные отделения на значительном количестве направлений. Об этом сообщило РБК.
Речь идёт про МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ИТМО. При этом в некоторых случаях есть сильный разрыв между зачисленными с минимальными баллами и следующими за ними. Проходной балл в МГУ упал по 33 направлениям подготовки.
Сильнее всего снизились баллы на направление «почвоведение» — почти на 20% (с 317 до 255 баллов). Также в лидерах по этому показателю такие направления, как «биология» — на 13% на биотехнологическом факультете (с 425 до 368 баллов) и почти на 9% — на биофаке (с 435 до 397 баллов), а также «химия, физика и механика материалов» — на 11% (с 373 до 329 баллов). Зато на 18 направлений проходной балл вырос. В их числе геология, прикладная математика и физика, а также механика.
В НИУ ВШЭ проходной балл упал по 23 образовательным программам. Сильнее всего — на «инфокоммуникационные технологии и системы связи». Падение составило 18% — с 267 до 218. Также просели баллы по «социологии», «физике», «географии глобальных изменений и геоинформационным технологиям» и «прикладной математике».
На двух направлениях в МГТУ им. Н. Э. Баумана проходной балл рухнул больше чем на 100 баллов. Это «электроэнергетика и электротехника» факультета «энергомашиностроение» и «управление в технических системах» факультета «специальное машиностроение». При этом там наблюдается сильный разрыв между зачисленным с минимальным баллом и следующим за ним.
Например, на программе «управление в технических системах» балл второго с конца зачисленного на 23 балла выше проходного.
Такая картина свойственна целому ряду программ, отметило агентство.
В ИТМО проходные баллы снизились по 17 программам. Например, на программе «электроэнергетика и электротехника» проходной балл снизился на 15% — с 255 до 216. Зато предпоследний зачисленный абитуриент по сумме экзаменов набрал 251 балл.
В Бауманке снижение проходных баллов объяснили тем, что не все абитуриенты перестроились после пандемии, когда правила приёма были другими. В вузе в этом году недосчитались около 1000 абитуриентов. Там полагают, что не все выпускники из регионов готовы ехать поступать в Москву. Среди других причин — снижение количества выпускников с высокими баллами ЕГЭ и зачисление в одну волну. Абитуриенты больше не могут переносить документы в последний момент, поэтому у топовых вузов сокращается «скамейка запасных».
Ранее в Минобрнауки рассказали , что три четверти российских вузов (76%) подняли цены на обучение для первокурсников в новом учебном году. Стоимость программ бакалавриата в среднем выросла на 4%.