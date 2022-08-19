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46 минут назад

Российский сенатор прекратил общение с осудившей спецоперацию дочерью

Газета.Ruиещё 1

Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков прокомментировал заявления своей дочери от первого брака Дианы, которая дала интервью зарубежным СМИ, где выступила против российской спецоперации на Украине.

Российский сенатор прекратил общение с осудившей СВО дочерью
Фото: council.gov.rucouncil.gov.ru

"Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами - продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем," - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Член Совфеда также рассказал, что Диана участвовала в акции против СВО в апреле.

"Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны", - поделился Исаков.

Он добавил, что предлагал дочери посетить Донбасс в качестве волонтера и "из первых уст узнать причины СВО", однако она, по его мнению, хотела лишь "хайпануть" на серьезной теме и "решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора". Кроме того, сенатор заявил, что не воспитывал дочь с трех лет. По его словам, у девушки нет образования, она "не работала ни дня" и просила у отца денег на свое обеспечение.

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"С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье", - добавил Исаков.

Общество,Эдуард Исаков,Владимир Путин,Совет Федерации,
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