Российский сенатор прекратил общение с осудившей СВО дочерью

Он добавил, что предлагал дочери посетить Донбасс в качестве волонтера и "из первых уст узнать причины СВО", однако она, по его мнению, хотела лишь "хайпануть" на серьезной теме и "решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора". Кроме того, сенатор заявил, что не воспитывал дочь с трех лет. По его словам, у девушки нет образования, она "не работала ни дня" и просила у отца денег на свое обеспечение.