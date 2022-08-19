Российским регионам предсказали первый снегопад

«О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Якутия), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», – заявил специалист в беседе с Ura.ru.