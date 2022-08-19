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51 минуту назад

Российским регионам предсказали первый снегопад

Деловая газета "Взгляд"

При первых заморозках в северных районах ЯНАО, Красноярского края и Якутии возможно выпадение снега, заявил метеоролог Александр Ильин.

Российским регионам предсказали первый снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Якутия), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», – заявил специалист в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что вряд ли такой первый снег останется на земле до наступления зимы.

«Это не снегопады. Это такие осадки, которые падают, и пока летят мы их видим. Упали на землю, и их нет», – заключил синоптик.

Между тем в соцсетях опубликовали видеозапись со снегопадом, который выпал в Сибири 18 августа.

Ранее в Симферополе в пятницу начался залповый ливень, улицы города начало затапливать.

Общество,Александр Ильин,
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