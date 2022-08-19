Таиланд разрешил туристам из России продлевать срок пребывания

«Гражданам более 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и имеют право находиться в стране до 30 дней, смогут продлить срок пребывания до 45 дней. Это новшество касается и россиян, которые сейчас могут приезжать в Таиланд без визы на 30 дней. Туристы из еще 18 стран, которым разрешен безвизовый въезд, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде вдвое, с 15 до 30 дней», - сказал источник.