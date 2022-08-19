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55 минут назад

Таиланд разрешил туристам из России продлевать срок пребывания

Елена Прошина

Власти Таиланда разрешат иностранным туристам в высокий сезон - с октября по март продлевать срок пребывания в стране. Это будет касаться и туристов из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Bangkok Post.

Таиланд разрешил туристам из России продлевать срок пребывания
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам представителя правительственного центра контроля за ситуацией с коронавирусом (CCSA), такую меру планируется ввести чтобы повысить доходы от туризма.

«Гражданам более 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и имеют право находиться в стране до 30 дней, смогут продлить срок пребывания до 45 дней. Это новшество касается и россиян, которые сейчас могут приезжать в Таиланд без визы на 30 дней. Туристы из еще 18 стран, которым разрешен безвизовый въезд, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде вдвое, с 15 до 30 дней», - сказал источник.

Также с октября визу по прибытии смогут получать граждане Индии, Китая и Саудовской Аравии. По мнению властей, рост потока иностранных туристов поможет восстановлению экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса.

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«Мы стремимся продлить пребывание туристов в стране. Это позволит увеличить их расходы, оживит экономику и уменьшить воздействие пандемии коронавируса», — заявил источник.

Напомним, после пандемии сейчас в Таиланде один из самых низких темпов роста в Юго-Восточной Азии. С января по июль страну посетили 3,78 млн туристов, большинство из них – граждане Малайзии, Индии и Сингапура. Ранее власти заявляли, что до конца года рассчитывают принять 10 млн иностранных туристов.

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