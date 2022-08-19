Польша резко сократила число выдаваемых россиянам виз

Польша сократила выдачу виз гражданам России, запретив им въезд в туристических целях. Об этом со ссылкой на МИД страны пишет Rzeczpospolita.

По данным польского внешнеполитического ведомства, с 24 февраля до 9 августа гражданам России было выдано 4 513 виз. При этом за весь прошлый год россияне получили 31 297 виз, в том числе 17 388 рабочих, почти тысячу студенческих и 95 туристических.

С конца марта Польша больше не выдает россиянам туристические визы. Основанием для этого стало распоряжение МВД, которым гражданам РФ блокируется въезд в страну с туристической целью.

«В настоящее время принимаются только заявления граждан Российской Федерации, подаваемые по гуманитарным соображениям, в неотложных и особо обоснованных ситуациях и когда того требуют интересы Польши», - пояснили в ведомстве.

В МИД Польши также отметили, что, помимо украинского кризиса, есть и технические проблемы с выдачей виз, так как в начале апреля Россия выслала из страны 45 польских дипломатов. Это стало ответным шагом на высылку российских дипломатических работников.

Несмотря на сложности, в этом году специальных, гуманитарных, виз для россиян было выдано 659. Эти визы выдаются гражданам страны, которым грозит тюремное заключение или несправедливый суд, отмечает издание.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать шенгенские визы россиян и белорусов. Латвия на фоне российской спецоперации на Украине приостановили выдачу виз россиянам на неопределенный срок. С конца февраля страна выдавала визы гражданам РФ только по гуманитарным соображениям.