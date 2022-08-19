Поэтесса Рубальская оказалась в больнице

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о своей госпитализации. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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Писательница поделилась роликом, в котором лежит на больничной койке. Врачи поставили поэтессе капельницу. Причину своей госпитализации она не рассказала.

«Я сегодня вот где. Вот окно, вот это я. Пока так», — отметила Рубальская, показывая свою палату.

Ранее американский актер Николас Брендон был экстренно госпитализирован. Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» попал в больницу с сердечным приступом.