В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Поэтесса Рубальская оказалась в больнице

Газета.Ru

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о своей госпитализации. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Поэтесса Рубальская оказалась в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Писательница поделилась роликом, в котором лежит на больничной койке. Врачи поставили поэтессе капельницу. Причину своей госпитализации она не рассказала.

«Я сегодня вот где. Вот окно, вот это я. Пока так», — отметила Рубальская, показывая свою палату.

Ранее американский актер Николас Брендон был экстренно госпитализирован. Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» попал в больницу с сердечным приступом.

Уточнялось, похожий случай произошел с Брендоном в прошлом году. Недуг настиг после операции на позвоночнике.

Общество,Николас Брендон,Лариса Рубальская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители