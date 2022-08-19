На Урале объявили штормовое предупреждение

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность наблюдается в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО), синоптики объявили штормовое предупреждение 19-21 августа. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях <…> 19-21 августа, местами в Свердловской области и в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.
В Курганской области высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по шкале Нестерова) сохранится 19-20 августа.
В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что в регионе 19 августа зарегистрировано три природных пожара. Возгорания зафиксированы в Березовском городском округе и под Екатеринбургом, площадь природных пожаров составляет около 18 га.