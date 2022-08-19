На Урале объявили штормовое предупреждение

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях <…> 19-21 августа, местами в Свердловской области и в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.