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44 минуты назад

На Урале объявили штормовое предупреждение

ТАССиещё 1

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность наблюдается в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО), синоптики объявили штормовое предупреждение 19-21 августа. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

На Урале объявили штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях <…> 19-21 августа, местами в Свердловской области и в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

В Курганской области высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по шкале Нестерова) сохранится 19-20 августа.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что в регионе 19 августа зарегистрировано три природных пожара. Возгорания зафиксированы в Березовском городском округе и под Екатеринбургом, площадь природных пожаров составляет около 18 га.

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