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55 минут назад

В российском регионе вернули масочный режим

Lenta.ruиещё 3

В Еврейской автономной области (ЕАО) вновь ввели масочный режим. Об этом сообщает ТАСС.

В российском регионе вернули масочный режим
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти отменили постановление, приостанавливающее действие масочного режима на территории региона. Решение было принято в соответствии с письмом регионального управления Роспотребнадзора.

Масочный режим в ЕАО был отменен 14 июня.

17 августа на аналогичный шаг пошли власти Бурятии. В регионе средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест, массовых мероприятий, а также в автобусах, поездах и такси.

В июле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир вернуться к антиковидным мерам. Он объяснил, что новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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