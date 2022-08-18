Раскрыты новые симптомы заражения COVID-19

«У коронавируса штамма омикрон имеется фирменный симптом — слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями», — заявил специалист.

По словам медика, наиболее частыми симптомами оказались также заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках. Потеря обоняния при коронавирусе сейчас встречается редко, сообщил он.

Ранее в Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших СOVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в столице выявлен 10 241 новый случай заражения коронавирусом. Это на 85,2 процента больше по сравнению с предыдущим днем.