«Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете

Публикация еженедельных данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России, которую осуществлял портал «Стопкоронавирус», будет приостановлена. Об этом сообщил Telegram-канал портала.
Такое решение было принято из-за того, что появление новых вариантов вируса потребовало пересмотра старой модели расчётов.
«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания, а также с учётом показателей так называемого «гибридного иммунитета». «Гибридный иммунитет» формируется у вакцинированных лиц, перенесших COVID-19 в лёгкой форме», – говорится в сообщении.
О возобновлении еженедельной публикаций портал «Стокоронавирус» сообщит отдельно.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что повторные заражения COVID-19 могут сопровождаться все более серьезными осложнениями.