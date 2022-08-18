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24 минуты назад

«Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете

Елена Прошина

Публикация еженедельных данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России, которую осуществлял портал «Стопкоронавирус», будет приостановлена. Об этом сообщил Telegram-канал портала.

«Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение было принято из-за того, что появление новых вариантов вируса потребовало пересмотра старой модели расчётов.

«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания, а также с учётом показателей так называемого «гибридного иммунитета». «Гибридный иммунитет» формируется у вакцинированных лиц, перенесших COVID-19 в лёгкой форме», – говорится в сообщении.

О возобновлении еженедельной публикаций портал «Стокоронавирус» сообщит отдельно.

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Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что повторные заражения COVID-19 могут сопровождаться все более серьезными осложнениями.

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