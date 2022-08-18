«Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете

«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания, а также с учётом показателей так называемого «гибридного иммунитета». «Гибридный иммунитет» формируется у вакцинированных лиц, перенесших COVID-19 в лёгкой форме», – говорится в сообщении.