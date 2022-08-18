В Крыму представили университет креативных индустрий

«Для меня большая честь быть куратором театрального направления в этом замечательном, удивительном, вдохновляющем и воодушевляющем месте, которое создаете вы — прежде всего вы. Совсем скоро откроет свои двери университет креативных индустрий. Для нас, кураторов, это очень важно — общение с молодыми талантливыми людьми, которые нам тоже показывают много нового о себе. Мне кажется, если говорить об актерах театра и кино, наверное, очень важно сохранять преемственность, передавая опыт, что и происходит в университете», — отметил Машков.