В Крыму представили университет креативных индустрий

На фестивале «Таврида.АРТ» представили университет креативных индустрий — образовательный центр будущего, его первые образовательные программы, кураторов, наставников и слушателей. Подписаны и первые соглашения о сотрудничестве.
«Наш будущий образовательный центр, который мы проектно называем "Университет креативных индустрий", объединяет всех тех, кто заинтересован в развитии творческих и креативных индустрий, умеет работать в условиях новой экономики и быстро меняющейся действительности», — сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Университет креативных индустрий в 2023 году начнет работу как круглогодичный образовательно-просветительский комплекс. Молодые специалисты из различных сфер и направлений будут приезжать в него, чтобы повышать свою квалификацию, наращивать потенциал, усиливать мастерство и профессиональные навыки и учиться управлять командами и проектами.
«Университет будет объединять все те наработки, которые многие годы существуют в лучших вузах страны и зарубежья. Любой университет выполняет вполне понятную миссию — передает культуру. В широком смысле университет креативных индустрий будет заниматься не только образованием, но и воспитанием. То есть формированием того ценностного каркаса, который должен быть после окончания высшего учебного заведения: четкого понимания истории своей страны и определенных ценностных доминант», — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
На площадке университета креативных индустрий молодые профи будут получать образование под кураторством признанных лидеров, принимать участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.
На презентации выступили кураторы и наставники первых образовательных программ в числе которых народный артист России, продюсер, президент Igor Butman Music Group Игорь Бутман, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, художник, член-корреспондент РАХ Александр Купалян, эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, альтист, дирижер Юрий Башмет и другие.
«Для меня большая честь быть куратором театрального направления в этом замечательном, удивительном, вдохновляющем и воодушевляющем месте, которое создаете вы — прежде всего вы. Совсем скоро откроет свои двери университет креативных индустрий. Для нас, кураторов, это очень важно — общение с молодыми талантливыми людьми, которые нам тоже показывают много нового о себе. Мне кажется, если говорить об актерах театра и кино, наверное, очень важно сохранять преемственность, передавая опыт, что и происходит в университете», — отметил Машков.