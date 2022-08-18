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17 минут назад

Медведи затерроризировали село в Дагестане

Lenta.ru

Жители села Цахур в Рутульском районе Дагестана пожаловались на участившиеся нападения медведей, которые ломают деревья и разоряют пасеки. Об этом сообщает МК.

Медведи затерроризировали село в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждый день под вечер приходят медведи, деревья ломают, на пасеки нападают. В этом году съели двух мулов, несколько барашек, двух бычков», — посетовал глава села ВагиВагиф Алиев.

Из-за медведей местные жители стараются не выходить за пределы села. По ночам они жгут костры в надежде отпугнуть затерроризировавших село хищников и спасти свое имущество.

В Минприроды Дагестана связали появление медведей с увеличением количества свадеб и ростом популярности региона среди туристов. В ведомстве полагают, что из-за этого там чаще забивают скот, внутренности и шкуры животных не утилизируются должным образом, что и привлекает хищников.

Алиев не согласился с таким объяснением и подчеркнул, что с 2021 года в поселке не праздновали ни одной свадьбы. Он считает, что медведи стали чаще появляться в селе, так как увеличилась их популяция.

По данным Минприроды Дагестана, охотники получили шесть разрешений на добычу медведя в Рутульском районе. Оснований для регулирования численности медведей в ведомстве не усматривают, так как случаев нападения медведей на людей и животных не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что жители австралийского города Брум, штат Западная Австралия, пожаловались, что их затерроризировали пьяные попугаи, которые наелись ферментированных манго. Плоды привлекают птиц, из-за чего в регионе происходит нашествие нетрезвых попугаев. Краснокрылые попугаи жадно пьют перебродивший сок.

Общество,Вагиф Алиев,
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