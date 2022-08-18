«Пусть подавятся, твари!»: Соловьев о своей итальянской вилле

Известный тележурналист Владимир Соловьев раскритиковал политику Италии, которая фактически украла его имущество, приобретенное легальным путем в данной европейской стране. Свое возмущение ведущий выразил в прямом эфире, пишет портал “Царьград”.
Соловьев рассказал с экранов телевидения, как итальянское правительство похитило все его имущество. Очевидно, что речь была о шикарной вилле телеведущего на озере Комо. Он отметил, что с такого рода произволом сталкиваются многие российские граждане.
«Наши люди купили недвижимость? Их собственность не жалко. У меня украли всю мою итальянскую собственность, и пусть подавятся, твари!» — эмоционально прокомментировал действия итальянских властей Соловьев.
Также было отмечено, что данная ситуация заставляет сомневаться в истинных европейских ценностях. До этого в Евросоюзе говорили о ценности закона. В то же время демонстрировали сами, что у закона нет обратной силы, однако на следующий день решили отменить шенгенские визы для российских граждан, возмутился журналист.
Соловьев назвал Латвию, Литву и Эстонию нацистскими государствами по своей природе. Телеведущий выразил негодование из-за того, что можно отменить все визы людям без учета конкретных и индивидуальных ситуаций.