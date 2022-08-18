«Пусть подавятся, твари!»: Соловьев о своей итальянской вилле

Известный тележурналист Владимир Соловьев раскритиковал политику Италии, которая фактически украла его имущество, приобретенное легальным путем в данной европейской стране. Свое возмущение ведущий выразил в прямом эфире, пишет портал “Царьград”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Соловьев рассказал с экранов телевидения, как итальянское правительство похитило все его имущество. Очевидно, что речь была о шикарной вилле телеведущего на озере Комо. Он отметил, что с такого рода произволом сталкиваются многие российские граждане.

«Наши люди купили недвижимость? Их собственность не жалко. У меня украли всю мою итальянскую собственность, и пусть подавятся, твари!» — эмоционально прокомментировал действия итальянских властей Соловьев.

Также было отмечено, что данная ситуация заставляет сомневаться в истинных европейских ценностях. До этого в Евросоюзе говорили о ценности закона. В то же время демонстрировали сами, что у закона нет обратной силы, однако на следующий день решили отменить шенгенские визы для российских граждан, возмутился журналист.